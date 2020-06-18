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Премьеры России и Казахстана поговорили по телефону

Стороны обсудили двустороннее сотрудничество и взаимодействие в ЕАЭС

НУР-СУЛТАН, 18 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин провел телефонный разговор с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, с которым обсудил двустороннее сотрудничество и взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщила пресс-служба премьера Казахстана в четверг.

"Стороны обсудили состояние и перспективы казахстанско-российского двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, топливно-энергетической, транспортной, инвестиционной и других сферах, а также актуальные вопросы взаимодействия в рамках ЕАЭС", - говорится в сообщении.

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