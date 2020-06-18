ФАС заподозрила картельный сговор среди поставщиков музыкальных инструментов в регионы РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Санкт-Петербургу возбудило дело в отношении трех компаний, подозреваемых в нарушении закона о защите конкуренции при участии в 19 торгах на поставку музыкальных инструментов в образовательные учреждения и районные администрации Санкт-Петербурга, Ленинградской и Московской областей, а также других субъектов РФ.

"Санкт-Петербургское УФАС России возбудило дело в отношении ООО "Золотая Лира", ООО "Профиттрейд" и ООО "ФП" по признакам нарушения ст. 11 закона "О защите конкуренции" (запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов). <...> Две закупки на поставку музыкальных инструментов на территории Московской области в музыкальную школу и казенное учреждение совершались в 2019 году в рамках национального проекта "Культура". Сумма заключенных контрактов по национальному проекту превышает 22 млн руб.", - говорится в сообщении пресс-службы управления.

Совокупная стоимость всех 19 контрактов составила почти 99 млн рублей. Снижение показателя было минимальным - до 2%. Организации подавали заявки на участие в конкурсах с использованием одинакового IP-адреса, заявки на участие составлялись одними лицами, отметили в пресс-службе.

В указанных двух конкурсах, организованных для исполнения нацпроекта "Культура", победило ООО "Золотая Лира". В ноябре 2019 года компания заключила контракт с "Центром проведения торгов" городского округа Клин Московской области на поставку музыкальных инструментов для детской школы искусств имени П. И. Чайковского за 21 млн рублей. В августе организация заключила контракт на поставку музыкальных инструментов на 1 млн рублей для Центральной школы Искусств "Гармония" в городе Наро-Фоминск Московской области.

Среди организаторов 19 конкурсов, участников которых подозревают в нарушении антимонопольного законодательства, также числятся Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации, проводившая закупки для Мариинского театра, Петербургская консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова, ряд профильных образовательных учреждений города и администрации муниципальных образований Ленинградской области, Чувашскии и Челябинской области.