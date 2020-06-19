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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Токио сняли введенные из-за коронавируса ограничения для бизнеса

При этом число участников массовых мероприятий не должно превышать 1 тыс.

ТОКИО, 19 июня. /ТАСС/. Администрация столичной префектуры Японии в пятницу отменила все ограничения в отношении бизнеса, которые были введены в апреле из-за пандемии COVID-19.

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Согласно опубликованной ранее дорожной карте, с 19 июня в Токио снимаются рекомендации о закрытии для ночных клубов и других подобных заведений, где люди находятся в закрытом помещении небольшой или средней площади. Также свою деятельность могут возобновить парки развлечений, залы игровых автоматов и интернет-кафе, которые в Японии многие используют в качестве места для дешевого ночлега. Что касается проведения массовых мероприятий, то теперь число их участников не должно превышать 1 тыс., а не 100, как было до отмены мер.

Рестораны, кафе и бары со снятием ограничений могут работать до полуночи. Алкоголь также разрешается продавать до этого времени. В апреле заведениям общепита было предписано закрываться в восемь вечера, а алкогольные напитки прекращали подавать на час раньше. В конце мая - начале июня часы их работы продлили до 10 вечера.

С 19 июня также сняты требования к жителям Японии воздержаться от поездок между префектурами. По мнению властей, это должно повысить экономическую активность в стране, поскольку региональные экономики сильнее всего пострадали в период пандемии.

Ситуация в стране

8 апреля в Токио и прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, в префектурах Осака и Хёго на юго-западе главного японского острова Хонсю и в префектуре Фукуока на острове Кюсю был введен режим чрезвычайной ситуации. 16 апреля власти расширили его на всю территорию страны и затем продлили до 31 мая. Не дожидаясь этого срока, правительство 14 мая объявило о досрочном снятии режима почти по всей стране - в 39 из 47 префектур. Через неделю власти также приняли решение об отмене ограничительных мер в Киото, Осаке и Хёго. С 25 мая режим ЧС снят в оставшихся префектурах (Токио, Канагаве, Сайтаме, Тибе и Хоккайдо).

После отмены режима ЧС власти стали постепенно снимать введенные ограничения, открылись торговые центры, рестораны и бары стали работать до более позднего времени. На фоне этого в последние дни в Токио наметился рост числа новых случаев заражения, и большинство из них связано именно с посещением ресторанов и увеселительных заведений вечером. Чтобы избежать распространения инфекции, власти решили проводить регулярное тестирование на коронавирус среди тех, кто работает в этой сфере.

Общее число инфицированных на территории Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, по последним данным, превысило 18,4 тыс., умерли более 940 человек.

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ЯпонияПандемия коронавируса нового типа
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