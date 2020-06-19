РЖД включается в достройку ж/д моста через Амур в Китай в Еврейской АО

ТАСС, 19 июня. ОАО "РЖД" будет участвовать в завершении строительства трансграничного моста через реку Амур в районе села Нижнеленинское (Еврейская автономная область) и г. Тунцзян китайской провинции Хэйлунцзян, сообщило правительство ЕАО в пятницу.

Вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев во время поездки в Биробиджан в декабре 2019 года сообщал, что завершить строительство моста планировалось к концу 2020 года. Позднее сроки перенесли на третий квартал 2021 года. Это первый железнодорожный мост между Россией и Китаем. Его длина - 2209 м, 309 из них приходится на российскую сторону. Китай завершил строительство своей части.

"Для развития территории также важно географическое положение региона. Большую роль в этом вопросе сыграет ускорение строительных работ на мосту Нижнеленинское - Тунцзян. 29 мая председатель правления ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров подписал распоряжение, и РЖД включается в достройку этого проекта", - приводятся в распространенном релизе слова врио губернатора ЕАО Ростислава Гольдштейна. В пресс-службе регионального правительства ТАСС не уточнили, как именно РЖД будет участвовать в проекте.

В феврале Гольдштейн сказал ТАСС, что задержка в строительстве моста связана с изменением русла реки Амур, из-за чего пришлось пересматривать проектные решения.

Соглашение о строительстве моста подписано в 2013 году. На 25% (2,5 млрд рублей) объект финансирует Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона, на 75% - Российский фонд прямых инвестиций через Российско-китайский фонд. Стоимость объекта оценивалась в 9 млрд руб. Региональные власти сообщали о необходимости увеличения финансирования.