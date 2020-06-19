Глава ТПП просит Мишустина включить нефтесервисные компании в список пострадавших отраслей

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин направил письмо председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой включить нефтесервисные организации в перечень наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей. Копия письма имеется в распоряжении ТАСС.

"Прошу вас дать поручение рассмотреть вопрос о включении нефтесервисных организаций в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции", - отмечается в документе.

Как указал Катырин, сегодня отечественный нефтесервисный сектор "оказался в очень сложной ситуации в связи с резким сокращением заказов со стороны нефтегазодобывающих компаний". "В результате значительного сокращения потребления нефти и нефтепродуктов, падения нефтяных цен, добывающие компании оптимизируют свои расходы за счет сокращения объемов бурения, ремонта скважин, отказа от других нефтесервисных операций и снижения стоимости ранее заключенных контрактов", - пояснил он. По словам Катырина, прекратила работу часть малых независимых нефтяных компаний, которые также обслуживались отечественными нефтесервисными компаниями, объемы работ у последних упали на 30-50%.

В связи с распространением коронавирусной инфекции в нефтедобывающих регионах нефтесервисные компании вынуждены брать на себя дополнительные расходы по обсервации своих работников, усилению санитарно-эпидемиологического режима и контроля за его соблюдением. По подсчетам компаний, затраты на защиту от коронавирусной инфекции в соответствии с требованиями Ростехнадзора достигают 100 тыс. рублей в месяц на одного сотрудника. Количество работающего персонала в компаниях нефтесервисного направления составляет до 600 тыс. человек, отметил в письме глава ТПП.

Особую тревогу, по его мнению, вызывает то, что "снижение объемов работы отечественного нефтесервисного сектора на 25-30% даже на сравнительно небольшой период приведет к утрате технологического оборудования и квалифицированных кадров, а также деградации сектора". "Отечественные нефтесервисные компании неизбежно будут замещаться китайскими и другими иностранными компаниями, идущими на наш рынок со своими кадрами, технологиями, оборудованием и финансовой поддержкой со стороны их государств", - выразил опасения Катырин.

В настоящий момент в утвержденный правительством список входят 12 сфер деятельности, наиболее пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции. Им в первую очередь оказывается адресная поддержка.