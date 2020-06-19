Кабмин утвердил дополнительные скидки на железнодорожные билеты для школьников

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о дополнительной скидке на железнодорожные билеты для школьников. Документ опубликован в пятницу на сайте правительства.

"Билеты на проезд в двухэтажных пассажирских вагонах с четырехместными купе для детей старше 10 лет можно будет приобрести за 50% стоимости", - говорится в пояснительной записке к документу.

Пониженный тариф будет действовать для школьников и воспитанников общеобразовательных учреждений во время учебного года - с 1 января по 31 мая и с 1 сентября по 31 декабря. Ранее такая скидка предоставлялась на проезд в общих и плацкартных вагонах поездов дальнего следования.