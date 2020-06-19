Железнодорожное сообщение с Мурманском планируется возобновить вечером 19 июня

МУРМАНСК, 19 июня. /ТАСС/. Прерванное из-за обрушения моста железнодорожное сообщение с Мурманском планируется восстановить вечером 19 июня. Об этом сообщил в пятницу журналистам губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

"Я очень надеюсь, планируем, что первый поезд сегодня сможем пропустить, потому что ночью завершена укладка железнодорожного полотна. Бесшовные рельсы, которые должны были занять дополнительно более суток [работы], тоже успели сделать, потому сейчас заканчиваются настроечные работы. Я очень рассчитываю, что сегодня вечером мы увидим восстановление железнодорожного сообщения", - сказал Чибис на стройплощадке.

По его словам, все необходимое сделано. "Не будем загадывать, все очень рассчитываем, должно все получиться по плану", - добавил Чибис.

Железнодорожный мост в Кольском районе под Мурманском обрушился 1 июня при проведении ремонтных работ, одна из опор была смещена и деформирована. В результате железнодорожное сообщение с Мурманском было прервано. Компания РЖД ввела запрет на погрузку в составы, которые должны направляться в Мурманский транспортный узел, пассажирские поезда ходят до станции Выходной, а до Мурманска людей доставляют автобусами. К восстановлению железнодорожного сообщения по поручению президента России Владимира Путина подключили железнодорожные войска Министерства обороны России. Аварийный мост, который был введен в эксплуатацию в 1930 году, а реконструирован в 2014-м, планируют отстроить к октябрю.

Движение поездов до Мурманска планировалось восстановить к 23 июня.