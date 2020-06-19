МИНСК, 19 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал провокацией заявления о развале дочек российских банков в Белоруссии.

"Отдельные провокаторы запустили в СМИ тему чуть ли не развала дочек российских банков в Беларуси. Обвинили власть в переводе счетов госпредприятий и так далее. Давайте оперировать фактами", - сказал президент в пятницу на совещании по вопросам работы банковской системы, сообщает агентство БелТА.

При этом он заметил, что у властей нет проблем с банками БПС-Сбербанк и БелВЭБ, которые являются дочками российских банков в Белоруссии. По словам Лукашенко, например, БПС-Сбербанк, который активно участвует в продаже отечественной техники, БЕЛАЗов, тракторов, по экспортным программам в Россию. "Плюс у нас с [главой Сбербанка Германом] Грефом состоится в ближайшее время встреча. Он нам хочет предложить выгодный кредит на полмиллиарда долларов. Спасибо ему - выгодно, мы согласимся, возьмем. Это человек, который не политикой занимается, а непосредственно своими делами. Почему мы должны давить банк Грефа?" - сказал Лукашенко. Президент также сказал и о банке БелВЭБ. "Огромные ресурсы через него идут на финансирование строительства атомной станции. Почему мы должны на него давить? Он работает в интересах государства", - сказал Лукашенко.

Однако он заявил, что если банк "будет заниматься не своими делами", то его "поставят на место". "Будь то российский, американский, швейцарский или польский - нам все равно, какой банк. Есть закон - выполняй этот закон", - подчеркнул белорусский лидер.

11 июня Комитет госконтроля Белоруссии сообщил, что проводит обыск в Белгазпромбанке. Департамент финансовых расследований КГК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 243 ("Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере") и по части 2 статьи 235 ("Легализация средств, полученных преступным путем в особо крупном размере"). Газпромбанк и "Газпром", являющиеся акционерами ОАО "Белгазпромбанк" с долей в 49,818% каждый, 12 июня заявили о незаконности назначения исполняющего обязанности председателя правления белорусского банка.

На этом фоне появилась в отдельных СМИ информация о переводе счетов белорусских госпредприятий из дочек российских банков в Белоруссии.