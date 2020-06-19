Финансирование проектной документации за счет госпрограммы в СКФО начнется с 2021 года

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Минэкономразвития планирует финансировать разработку проектно-сметной документации за счет средств государственной программы развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) с 2021 года. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в министерстве по итогам встречи первого замглавы министерства Михаила Бабича с главой Карачаево-Черкесской Республики Рашидом Темрезовым.

"Еще одна системная проблема региона - отсутствие проектно-сметной документации (ПСД) на многие важнейшие объекты, необходимые для обеспечения устойчивого социально-экономического развития Республики. Об этом говорили все главы регионов СКФО в рамках проводимой Минэкономразвития серии совещаний. В настоящее время разрабатывается новая мера по финансированию разработки ПСД в рамках госпрограммы развития СКФО с 2021 года", - говорится в сообщении.

По мнению Бабича, благодаря такому решению получится решить многие проблемные вопросы на Северном Кавказе. "Хочу отметить, что такое решение принято впервые. Это очень своевременное решение, благодаря которому мы совместно сможем сдвинуть с места многие проблемные вопросы, которые не решались только из-за отсутствия ПСД. Как по новым объектам, так и по незавершенке", - привели слова Бабича в министерстве.

Кроме того, в рамках совещания правительству Карачаево-Черкессии предложено отобрать наиболее важные для региона объекты для данной поддержки и представить их в Минэкономразвития.

Уточняется, что также на совещании рассматривались вопросы реализации госпрограммы развития СКФО, в частности, подпрограммы социально-экономического развития Карачаево-Черкесской Республики.

Проблема незавершенного строительства

В ходе встречи Минэкономразвития России отметило положительную работу властей Карачаево-Черкесии по решению проблемы незавершенного строительства, где проведена инвентаризация таких объектов. "Одной из самых серьезных проблем на Северном Кавказе является большой объем незавершенного строительства, который неоднократно подвергался критике со стороны Счетной палаты Российской Федерации. <…> В Карачаево-Черкесской Республике проведена инвентаризация объектов незавершенного строительства, которых зафиксировано 402", - подчеркнули в министерстве.

При этом в МЭР уточнили, что это всего лишь 6,8% от общего объема в Северо-Кавказском федеральном округе, всего таких более 5,8 тыс. объектов. "При этом правительством КЧР наиболее качественно организована работа по ее сокращению. Теперь КЧР совместно с федеральными органами власти необходимо провести масштабную работу по достройке, перепрофилированию, консервации или списанию этих объектов", - подчеркнули в Минэкономразвития.

Президент России Владимир Путин 21 января упразднил Министерство РФ по делам Северного Кавказа. Правопреемником Минкавказа было назначено Минэкономразвития. Министерство РФ по делам Северного Кавказа будет окончательно ликвидировано до 30 июня 2020 года.

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