Сергей Ярковой возглавил "Ил"

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Первый заместитель генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) Сергей Ярковой назначен генеральным директором ПАО "Ил". Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе корпорации.

"Генеральным директором ПАО "Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") с 20 июня 2020 года станет Сергей Ярковой. Он будет совмещать руководство ПАО "Ил" с работой на нынешней должности первого заместителя генерального директора ПАО "ОАК", - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в пресс-службе корпорации, решение принято в рамках корпоративной трансформации и программы финансового оздоровления ОАК. "Речь идет о формировании дивизионов по направлениям деятельности, последовательной централизации управления и оптимизации административных функций самолетостроительной отрасли. Сильные конструкторские школы, такие как КБ Ильюшина, продолжат развиваться", - пояснили в корпорации.

Предприятия внутри дивизионов сохранят свои компетенции, при этом продолжится создание общекорпоративных центров компетенций и обслуживания, углубление кооперации между производственными площадками. Кроме того, на предстоящем в июле внеочередном собрании акционеров "Ильюшина" будет рассмотрен вопрос передачи полномочий единоличного исполнительного органа ПАО "Ил" в ОАК.

Ранее в четверг источники ТАСС в авиастроении сообщили, что гендиректор ПАО "Ил" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК) Юрий Грудинин до 20 июня будет освобожден от занимаемой должности. Новым гендиректором "Ильюшина" на срок до 19 июня 2023 года включительно планировалось избрать Яркового.

Ярковой является первым заместителем генерального директора корпорации, членом ее правления. В ОАК он начал работать в 2015 году в должности директора по экономике и финансам, в 2018 году стал первым заместителем ее гендиректора. Грудинин был назначен на должность гендиректора ПАО "Ил" 20 апреля 2019 года, сменив на этом посту генерального директора Алексея Рогозина. До этого назначения он руководил ПАО "ТАНТК имени Г. М. Бериева".