Оптовая цена Аи-95 снизилась впервые за неделю

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в пятницу снизилась на 0,2%, до 57,2 тыс. руб. за тонну, следует из данных торгов. Это произошло впервые за неделю, на которой стоимость топлива обновила свой исторический максимум.

Цена Аи-95 в Европейской части России снизилась на 0,02% по сравнению с рекордом - до 57,81 тыс. руб. за тонну. При этом в Москве стоимость топлива данной марки продолжила расти - до 59,7 тыс. руб. за тонну (+0,35% к предыдущему рекорду). В Санкт-Петербурге цена 95-го бензина снизилась до 60,3 тыс. руб. за тонну (-0,3%).

За последние четыре дня стоимость этой марки бензина уже несколько раз побила рекорд конца мая 2018 года, достигнув 18 июня 57,31 тыс. руб. за тонну топлива.