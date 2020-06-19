Эксперт: сокращение институтов развития СКФО повысит эффективность управления проектами

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Реорганизация институтов развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) позволить свести к минимуму дублирование их функций и в целом повысит эффективность управления реализацией проектов и программ, направленных на развитие экономики округа, такое мнение высказал ТАСС директор Института экономики и управления Северо-Кавказского федерального университета (СКФО) Лев Ушвицкий.

В среду Минэкономразвития России предложило реорганизовать институты развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). По словам вице-премьера РФ Юрия Трутнева, значительная часть институтов развития СКФО будет ликвидирована, а высвободившиеся средства будут направлены на развитие макрорегиона.

"Многочисленные институты развития, корпорации и т. д. - это дополнительные структуры, которые лишь мешают развитию экономики. Чтобы быть востребованными и поддерживать свой имидж, они выдумывают какие-то мероприятия, которые часто не реализуются. Функции у них дублируются, <...> происходит "перетягивание каната", но не достигается тот эффект и результат, на который надеялись. Если будет происходить реорганизация - это только на пользу делу, потому что те корпорации, которые были, <…> в общем-то, не внесли того вклада, который предполагался, в развитие экономики округа", - сказал Ушвицкий.

По его словам, реорганизация этих структур приведет к сокращению управленческого аппарата и повысит эффективность управления реализуемыми в регионах округа программами и проектами.

"Управленческий аппарат должен быть более эффективен и более рационален, сейчас он очень раздут. <…> Должна быть одна структура с внятными функциями, четко поставленной целью, сформулированными задачами, которая будет координировать все действия. А когда отдельные институты создаются под каждую программу, которые действительно нужны, они начинают дублировать друг друга, итоге идет пробуксовка реализации этих программ, потому что возникает очень много надстроек, которые не приносят должного результата", - пояснил собеседник агентства.