Набиуллина отметила существенное снижение рисков финансовой стабильности в экономике РФ

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Банк России фиксирует существенное снижение рисков финансовой стабильности в экономике. Ситуация на российских рынках стабилизировалась, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.

"Существенно снизились риски для финансовой стабильности. Ситуация на рынках нормализовалась. Значительно уменьшилась волатильность, сократились премии за риск, цены на нефть вернулись к уровню $40 за баррель", - сказала она.

"Ситуация в экономике развивается так, что дезинфляционный эффект будет даже более сильным, чем мы предполагали в апреле. Ограничительные меры действовали дольше, снимаются постепенно. Плюс к этому максимальное сокращение добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ продлено на июль, что несколько увеличит и прямые вторичные эффекты. То есть падение спроса во втором квартале, видимо, будет несколько глубже, а восстановление - несколько более растянуто по времени, чем мы полагали полтора месяца назад", - добавила глава регулятора.

ВВП

По словам Набиуллиной, полное возвращение роста ВВП РФ к уровням 2019 года может произойти только в первой половине 2022 года, при этом эффект от смягчения Банком России монетарной политики проявится в 2021 году.

"Как мы отмечали ранее, основной негативный эффект ограничений придется на второй квартал [2020 года]. В третьем и четвертом кварталах последует восстановление. Полное возвращение ВВП к уровням 2019 года, вероятно, произойдет только в первой половине 2022 года", - сказала она.

При этом глава Банка России отметила, что позитивный эффект смягчения денежно-кредитной политики регулятора "в основном проявится в 2021 году". "Это объясняется не только стандартными лагами действия денежно-кредитной политики, это связано с возросшими кредитными рисками, которые повышают стоимость заемных средств. Существенное снижение ключевой ставки как раз необходимо, чтобы компенсировать эти эффекты и обеспечить ощутимое смягчение денежно-кредитных условий для экономики", - пояснила она.

"Сокращение ВВП во втором квартале может быть чуть больше, чем мы ожидали - 8% сокращения, но мы не ждем падения больше 10%, это точно", - отметила она.

Глава ЦБ пояснила, что ухудшение прогноза связано с большей, чем ожидалось, продолжительностью ограничений и более постепенным восстановлением экономики.

Нейтральный диапазон ставки

Банк России пока не меняет оценку нейтрального диапазона ставки, но аргументы для его корректировки есть, заявила Набиуллина.

"На сегодня можно сказать, что аргументов за то, чтобы несколько скорректировать наше мнение по нейтральной ставке, за последний год прибавилось. Будем накапливать данные, будем уточнять наш взгляд. Хотя изменение возможно, но ожидать резких изменений не стоит", - сказала она.

Плохие долги

Банк России не видит системной проблемы в накоплении плохих долгов банков. "Мы не видим системную проблему накаливания плохих долгов, хотя какой-то рост просроченной задолженности и плохих активов будет", - пояснила Набиуллина, добавив, что эта тенденция начнет проявляться в конце 2020 года или начале 2021 года.

Также глава ЦБ отметила, что для того, чтобы выданные займы предприятиям, особенно пострадавших секторов, в перспективе не превращались в плохие кредиты, ранее были приняты достаточно серьезные меры.

Прибыль банков

По словам Набиуллиной, прибыль банков в РФ в июне может быть лучше, чем в мае, по итогам года сектор может быть прибыльным.

"Майские показатели были одними из самых низких по уровню прибыли. Июнь - мы еще данные не получили. Может быть, будет чуть-чуть лучше. Что касается ожиданий по году в целом, мы не ожидаем убытков по банковской системе в целом, может быть небольшая прибыль. С учетом того, что в первые месяцы банки заработали достаточные объемы прибыли. Второй фактор - экономика постепенно восстанавливается", - сказала она.