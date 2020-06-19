Продажи масок в России в июне снизились в четыре раза

МОСКВА, 19 июня./ТАСС/. Продажи масок в торговых сетях на пике спроса в мае составляли до 3 млн штук в день, сейчас показатель снизился до 700 тыс. в день, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с представителями отраслей экономики, участвующими в борьбе с COVID-19.

"В мае в момент пикового спроса продажи масок через предприятия торговли доходили почти до 3 млн штук в день. Сейчас это количество снизилось практически до 700 тыс. штук", - сказал он.

Мантуров отметил, что торговые сети по рекомендации Минпромторгам включили в свой ассортимент средства индивидуальной защиты, что значительно упростило гражданам доступ к этой продукции.

Средняя цена масок в РФ снизилась более чем в четыре раза - до 13 рублей с 55 рублей, и они продолжат дешеветь, сообщал ранее Мантуров. В России сейчас выпускается около 9 млн штук различных масок в сутки.