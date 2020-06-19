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Московское УФАС может оштрафовать Google за рекламу оружия

В ведомстве сообщили, что в системе контекстной рекламы Google AdWords размещалась реклама охотничьего оружия

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Московское Управление федеральной антимонопольной службы (ФАС) России может оштрафовать ООО "Гугл" на сумму до 500 тыс. рублей за рекламу охотничьего оружия. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Московское УФАС России установило в действиях ООО "Гугл" нарушение федерального закона "О рекламе". В системе контекстной рекламы Google AdWords размещалась реклама охотничьего оружия. Данный вид рекламы, как и реклама оружия самообороны, спортивного и сигнального, разрешена только способами, определенными законом "О рекламе". Интернет не относится к местам, где реклама такого товара допускается", - сообщили в ведомстве.

На данный момент столичное антимонопольное ведомство установило в действиях ООО "Гугл" нарушения и выдало компании предписание о прекращении распространения рекламы оружия недопустимым способом. По факту выявленного нарушения ООО "Гугл" грозит административная ответственность в виде штрафа в размере до 500 тыс. рублей.

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