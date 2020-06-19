Путин поблагодарил продавцов магазинов, работавших даже во время нехватки средств защиты

НОВО-ОГАРЕВО, 19 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил благодарность продавцам продуктовых магазинов, выходивших на работу даже в период нехватки средств индивидуальной защиты в начале эпидемии коронавируса. Таким образом глава государства прокомментировал в ходе видеоконференции с представителями отраслей, столкнувшихся с последствиями пандемии, выступление члена совета директоров "Магнита" Александра Винокурова.

"Вы правильно вспомнили про продавцов. Действительно: женщины, мужчины работали, особенно в первое время - даже без средств индивидуальной защиты, каждый день были на своем посту. Кроме слов благодарности здесь нечего сказать", - отметил Путин.

Комментируя сравнение работы российских магазинов в период начала эпидемии с тем, какая была ситуация в супермаркетах в Европе и США, президент отметил, что "в разных странах по-разному процессы эти происходили". "Мы все-таки должны сосредоточиться на том, чего мы добились, а чего нам добиться пока не удалось", - сказал Путин.