Certion и SkySpecs успешно провели инспекцию ветропарка в Нидерландах с помощью дронов

ТАСС, 19 июня. Голландская компания Certion и поставщик беспилотных летательных аппаратов SkySpecs успешно завершили инспекцию ветропарка, принадлежащего компании Eneco в Нидерландах, с помощью квадрокоптеров. Об этом сообщило издание Offshore Wind.

"Благодаря благоприятным погодным условиям и профессиональной работе команды технических специалистов Certion и SkySpecs нам удалось успешно выполнить комплексное задание по проверке ветряных турбин. В процессе были проведены 70 полетов беспилотников в течение пяти дней, причем нам удалось свести к минимуму остановки работы электростанций и обеспечить стабильное производство ветровой энергии", - сообщил представитель компании Certion.

Проверка была проведена на территории ветропарка Princes Amalia, расположенного примерно в 23 км от голландского побережья. Парк состоит из 60 ветряных турбин MHI Vestas мощностью 2 МВт. Сертификационная группа в составе трех человек ежедневно рано утром отправлялась на объект, в то время как группа беспилотников SpySpecs начинала работу по осмотру роторных лопастей с помощью дистанционного управления. Впоследствии был успешно проведен повторный запуск ветровых турбин.

Ранее компания Certion успешно реализовала аналогичный проект для морской ветряной электростанции Eneco Luchterduinen.