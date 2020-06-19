Доля российских товаров на Ozon составляет около 70%

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Порядка 70% товаров на Ozon сделаны в России, сообщил гендиректор интернет-площадки Ozon Александр Шульгин на совещании у президента РФ Владимира Путина с представителями различных отраслей экономики, которые столкнулись с последствиями распространения новой коронавирусной инфекции.

"Две трети товаров, которые продаются на Ozon, - товары российского производства, которые предлагают предприниматели из России. И многие из них - это компании малого и среднего бизнеса. Я уверен, что продажи через маркетплейс помогли пережить им этот период, когда розничная торговля, торговые центры были закрыты", - сообщил он.

По словам гендиректора Ozon, в период пандемии площадка зафиксировала "большой рост спроса на русскую литературу с доставкой в другие страны мира", в частности в США, Францию, Израиль. "Это очень приятно, что русская литература по-прежнему популярна в мире", - отметил он.

Также Шульгин предложил распространить действующую в Москве программу помощи малым и средним предприятиям, которые продают свои товары через маркетплейс, на всю страну.

"Я бы хотел поддержать инициативу Мипромторга о распространении данной программы на все регионы страны и на всех производителей малых и средних предприятий. Мы видим, анализируя свои данные, что российские малые и средние предприятия производят конкурентные и весьма востребованные покупателями товары во всех категориях, будь то продукты питания, или косметика, или товары для дома. Это крайне полезная инициатива", - подчеркнул Шульгин.

В III квартале 2020 года Ozon планирует запустить пять крупных логистических центров в разных регионах страны. "Больше половины оборудования (логистических центров - прим. ТАСС) производится в России, но все еще есть половина, которая импортируется. И, я думаю, что меры по субсидированию производителей складского оборудования помогли бы сразу двум отраслям - и промышленности России, и электронной коммерции", - отметил Шульгин.

О компании

Ozon - российский мультикатегорийный интернет-магазин, основанный в 1998 году. Основные инвесторы - АФК "Система" и Baring Vostok, которые контролируют примерно по 40% акций Ozon каждый ("Система" владеет 31,3% напрямую и 11,69% через Sistema VC).