МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Владелец корпорации AEON Роман Троценко приобрел 75% акций "Арктической горной компании" в счет кредита, который был предоставлен на развитие "Печоры СПГ".

"В "Печоре СПГ" нам принадлежала не доля, а права требования. Мы финансировали в "Печоре СПГ" выполнение лицензионных условий, кредитуя "Аллтек". Там объем затрат был примерно эквивалентный. Общий объем затрат, допустим, "Аллтека" на арктический проект - $86 млн", - рассказал Троценко ТАСС.

Ранее о сделке сообщило издание Forbes.

Троценко не интересуется другими активами наследников Дмитрия Босова после приобретения 75% акций "Арктической горной компании".

"Нет", - сказал Троценко ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос.