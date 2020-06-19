Белоусов: дистанционную и смешанную занятость необходимо урегулировать

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Первый вице-премьер Андрей Белоусов считает необходимым внести изменения в трудовое законодательство, регулирующие дистанционную и смешанную занятость. Об этом он сообщил на встрече президента России Владимира Путина с представителями различных отраслей экономики, столкнувшимися с последствиями коронавируса.

"Многие компании, почувствовав вкус к дистанционной занятости, не вернутся к обычным формам. У нас эта область наиболее слабо в нормативном плане урегулирована. Это должны быть достаточно большие внесения изменений в трудовое законодательство", - сказал он.

Планируется, что Совет Госдумы рассмотрит законопроект о регулировании дистанционной работы на ближайшем заседании, которое запланировано на 22 июня. Ранее в Госдуму был внесен законопроект о регулировании дистанционной и временной удаленной работы. Инициатива дополняет и детализирует положения главы 49.1 Трудового кодекса РФ, посвященной особенностям регулирования труда дистанционных сотрудников. Документ содержит нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха удаленных работников (в частности, "право быть офлайн"), регламентирует типы дистанционной занятости, основания для их применения, возможность компенсации расходов удаленных работников, а также порядок взаимодействия работника и работодателя.