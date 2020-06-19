Минэкономразвития оценивает падение ВВП России в мае в 10,9%

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. ВВП России в мае снизился на 10,9% в годовом выражении после падения на 12% в апреле, говорится в обзоре Минэкономразвития "Картина деловой активности" за май.

По итогам января-мая снижение оценивается в 3,7% к аналогичному периоду прошлого года.

Минэкономразвития по итогам июня ожидает восстановления экономической активности в несырьевом секторе, в частности на потребительском рынке, в связи с отменой ограничений из-за коронавируса. "В июне процесс отмены ограничений, направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции, продолжился. Индекс открытости региональных экономик, рассчитываемый Минэкономразвития, по состоянию на 17 июня достиг 93,8% (по сравнению с апрельским минимумом 71,3%). В этих условиях по итогам июня ожидается дальнейшее восстановление экономической активности в несырьевом секторе (прежде всего - на потребительском рынке)", - отмечается в обзоре.

При этом в сырьевых отраслях динамика останется невысокой, с учетом сохранения ограничений на добычу нефти, а также сдерживающего влияния со стороны внешнего спроса.