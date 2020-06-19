В ЦБ сообщили, что кредитование компаний в первой половине июня выросло на 0,4%

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Кредитование компаний в первой половине июня выросло на 0,4%, физических лиц - на 0,3%, сообщается в материалах ЦБ РФ.

"Объем требований банков к российским компаниям вырос на 0,4%, а к физическим лицам (включая требования к индивидуальным предпринимателям) - на 0,3%. За первую декаду июня банки выдали более 30 млрд рублей таких льготных ипотечных кредитов, а с начала программы (в мае) - более 90 млрд рублей. Ситуация с ресурсной базой в целом позитивная. Объем депозитов организаций вырос на 0,8%. Средства населения также заметно увеличились (+1,4%)", - отмечает ЦБ.

Физические лица по состоянию на 17 июня подали 2,2 млн заявок на реструктуризацию кредитов, сообщается в материалах Банка России.

"По состоянию на 17 июня от физических лиц поступило 2,2 млн заявок на реструктуризацию. С конца мая наблюдается тенденция к сокращению числа поступающих требований о реструктуризации кредитных договоров, что происходит в условиях постепенного выхода из карантина", - указывает регулятор. Банками, по данным ЦБ, было рассмотрено 2,1 млн обращений.