Биржевые торги в Нью-Йорке закрылись разнонаправленно на опасениях новой волны пандемии

НЬЮ-ЙОРК, 19 июня. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже к завершению торгов в пятницу менялись разнонаправленно. Как отметила в этой связи телекомпания Fox News, на настроения участников рынка влияли такие факторы, как угроза новой вспышки заболевания, вызванного коронавирусом, и продолжающиеся протесты против расовой дискриминации.

Как следует из информации на сайте торговой площадки, к концу торгов промышленный индекс Dow Jones упал на 200,7 пункта (минус 0,77%), до отметки 25 880,03. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, понизился на 16,73 пункта (минус 0,54%) и оказался на отметке 3 098,61. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 2,93 пункта (плюс 0,03%), до 9 945,98.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки WTI оказалась на уровне $39,63 за баррель.

"Рынок весьма чувствителен к любым намекам на то, что возможна вторая волна коронавируса, - отметила газета The Wall Street Journal, комментируя итоги биржевого дня. - У участников рынка существуют опасения по поводу того, что любая новая вспышка приведет к восстановлению санитарных ограничений, и тенденция к постепенному восстановлению экономики обернется вспять".

"В данный момент участники рынка сосредоточили внимание на темпах восстановления экономики, - привела газета мнение руководителя департамента стратегии Rabobank ("Рабобанк") Лин Грэм-Тейлор. - Можно ожидать, что на протяжении летних месяцев статистические данные будут в целом позитивными, но лишь потому, что их будут сравнивать с тем уровнем, когда пандемия достигла пика. Именно поэтому потребуется время на то, чтобы оценить реальный ущерб, понесенный экономикой".