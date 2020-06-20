В Минтуризма Крыма сообщили, что перелеты в регион подешевели в среднем на 41%

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Билеты на авиарейсы в Крым из других российских регионов после снятия ограничений из-за пандемии нового коронавируса в июне подешевели в среднем на 41% по сравнению с прошлым годом. Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу пресс-службой Минтуризма республики.

Пассажиропоток в аэропорту Симферополя начал резко сокращаться в марте из-за пандемии нового коронавируса. В апреле авиакомпании отменили 62% рейсов. За майские праздники пассажиропоток сократился на 93% или в 14 раз по сравнению с прошлым годом. В мае он сократился на 330 тыс. человек или на 90,2% в сравнении с тем же периодом 2019 года. В целом после введения ограничений из-за пандемии в аэропорту недосчитались 627,7 тыс. пассажиров. С 15 июня в Крыму стартовал курортный сезон. В первый месяц лета рейсы заявили уже 14 авиакомпаний по 46 направлениям.

"Средний чек на авиабилеты в Крым туда-обратно из российских городов составил на период с 1 по 18 июня 2020 года 8 173 рубля, годом ранее - 13 831 рубль. Таким образом, средний чек на перелеты в Крым снизился на 41%", - сообщили в пресс-службе со ссылкой на данные туристического портала Крыма.

Отмечается, что чаще билеты на самолеты в Крым покупают москвичи (55%) и жители Санкт-Петербурга (11%). "Доля туристов с детьми по отношению к прошлому году практически не изменилась (2019 - 22,9%, 2020 - 22,2%), а среднее время пребывания в Крыму выросло с 12 до 13 дней", - говорится в сообщении.

Крым два года подряд ставил рекорды по туристическому потоку: в 2018 году полуостров посетили 6,8 млн человек, в 2019 году здесь побывали 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году республика, по различным оценкам, уже потеряла от 1 до 2 млн туристов из-за пандемии.

С 15 июня в Крыму отменен обязательный 14-дневный карантин в обсерваторе для приезжающих из других регионов России. При этом сохраняются ограничения для прибывших из-за границы. Также продолжается термометрия и осмотр на внешние признаки ОРВИ на Крымском мосту, в аэропорту Симферополя и на железнодорожных вокзалах. Туристов из других регионов страны на полуострове начнут принимать с 1 июля.