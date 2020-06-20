Объем промышленного производства в Дагестане вырос на 7,5% за пять месяцев

МАХАЧКАЛА, 20 июня. /ТАСС/. Объем промпроизводства в Дагестане за пять месяцев 2020 года вырос на 7,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, это связано с ростом объемов производства крупного машиностроительного предприятия региона, а также с увеличением объемов производства в обрабатывающих отраслях. Об этом сообщили в субботу ТАСС в министерстве промышленности и энергетики Дагестана.

"На рост промышленного производства за в январе-мае 2020 года повлияло увеличение объемов производства в обрабатывающих отраслях в основном за счет исполнения государственного оборонного заказа. Кроме того, значительную часть показателей индекса промпроизводства формирует работа крупного машиностроительного предприятия ОАО "Концерн "КЭМЗ", который относится к виду деятельности "производство прочих транспортных средств и оборудования". Их производительность оказала существенное положительное влияние на общий показатель развития промышленности республики", - сообщил собеседник агентства.

В министерстве также подчеркнули, что на увеличении объемов производства в Дагестане сказалась и стабильная работа других промышленных предприятий, несмотря на сложные для экономики республики несколько месяцев в условиях пандемии и введенных ограничительных мер. "На рост индекса повлияла и работа других предприятий, сумевших сохранить стабильное производство", - добавил собеседник агентства.

Объем промпроизводства в Дагестане по итогам первого квартала 2020 года вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.