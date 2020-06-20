Власти Астраханской области откроют 21 июня магазины площадью до 800 кв. м

АСТРАХАНЬ, 20 июня. /ТАСС/. Магазины площадью до 800 кв. м, а также объекты уличной торговли возобновят работу в Астраханской области в рамках перехода на второй этап снятия ограничений с 21 июня, сообщили в региональном оперштабе в субботу.

16 мая Астраханская область перешла на первый этап снятия ограничений, в регионе отменили пропускной режим, а также возобновили работу предприятий сферы услуг и непродовольственной торговли. 11 июня власти возобновили работу парков, стадионов, некоторых учреждений культуры, а также единственного в Астрахани зоопарка.

"С 21 июня в Астраханской области возобновляется работа предприятий торговли непродовольственными товарами с увеличением площади открываемого объекта до 800 кв. м площади торгового зала, а также уличная торговля. При этом сохраняются ограничения на предельное количество лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале - из расчета один человек на 4 кв. м. Также обязательно наличие отдельного наружного (уличного) входа в объект торговли", - говорится в сообщении.

По словам главы регионального управления Роспотребнадзора Людмилы Носковой, в Астраханской области наметилась тенденция к снижению заболеваемости. Коэффициент распространения коронавируса за последнюю неделю колеблется от 0,8 до 1,1.

"При сохранении положительной динамики с 25 июня можно будет возобновить работу летних площадок кафе, работу фитнес-центров и специальных образовательных учреждений при соблюдении всех предупреждающих мер", - приводит пресс-служба слова губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина.

В Астраханской области, по данным областного минздрава, зафиксированы 3 158 случаев заражения коронавирусом. За все время эпидемии выздоровели 2 053 человека, 27 пациентов умерли.