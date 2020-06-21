Китай приостановил ввоз продукции компании Tyson, где был выявлен коронавирус

ПЕКИН, 21 июня. /ТАСС/. Китай временно приостановил импорт мясной продукции американской корпорации Tyson после выявления среди ее сотрудников случаев заражения коронавирусом. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье заявлении Главного таможенного управления КНР.

"Принято решение с 21 июня приостановить ввоз в Китай товаров производителя мясной продукции Tyson (США). Американская корпорация Tyson подтвердила, что у сотрудников одного из ее филиалов с регистрационным номером P5842 было выявлено заболевание, вызываемое коронавирусом", - говорится в заявлении ведомства.

Как указывается в документе, "вся продукция, уже прибывшая в Китай, или которая должна прибыть в КНР, подлежит задержанию таможенными органами".

В четверг Главное таможенное управление КНР также сообщило о приостановке ввоза в Китай продукции мясокомбината, входящего в немецкий концерн Toennies, после вспышки коронавируса на предприятии. Инфекция была обнаружена у примерно 600 работников мясокомбината в населенном пункте Реда-Виденбрюк. Предприятие приостановило свою работу, около 7 тыс. человек были помещены в карантин.