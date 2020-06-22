Личное состояние россиян за 20 лет выросло в 16 раз

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Жители РФ в период с 1999 по 2019 год увеличили объем частного финансового состояния в 16 раз. Об этом сообщается в результатах исследования кoнсалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG).

Так, по оценке аналитиков, в 1999 г. объем частных состояний в РФ составлял $0,1 трлн, а к 2019 г. поднялся до $1,6 трлн. При этом в период с 2014 г. по 2019 г. состояние граждан увеличивалось на 11,7% в год, отмечается в исследовании (увеличение с $0,9 трлн до $1,6 трлн).

"55,8% совокупных объемов частных состояний в 2019 г. принадлежат миллионерам. Наибольшей долей совокупных объемов частных состояний владеет сегмент 100 млн+ в 2019 г. Ожидается, что сегмент 0,25 млн - 1 млн будет расти самыми быстрыми темпами, 5,2% в год", - говорится в результатах исследования.

Эксперты ожидают, что в период с 2019 г. по 2024 г. рост объемов личных финансовых состояний замедлитcя. При реализации сценария "быстрого oтскока" после пандемии и распространения коронавируса совокупное богатство граждан РФ будет увеличиваться на 6,1% в год и к 2024 г. составит $2,2 трлн, в случае "медленного восстановления" - на 4,8%, до $2 трлн. При "долговременном ущербе" рост составит 3,8% в год, к 2024 г. состояния россиян составит $1,9 трлн.

Как уточняется, в исследовании совокупный объем состояний определяется как финансовые состояния в собственности взрослых людей (18+). Нефинансовые элементы (например, недвижимость, золото в монетах и слитках) исключается. Объем состояний граждан РФ разделяется на 6 сегментов: розничный - $0-0,25 млн, обеспеченный - $0,25-1 млн, нижний подсегмент состоятельного сегмента - $1-5 млн и $5-20 млн, верхний подсегмент состоятельного сегмента - $20-100 млн, сверхсостоятельный сегмент - более $100 млн.