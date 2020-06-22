Субсидии на инфраструктуру особых экономических зон позволят контролировать расходы КСК

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Введение субсидирования части расходов компании "Курорты Северного Кавказа" (КСК) на эксплуатацию, ремонт и содержание объектов инфраструктуры туристско-рекреационных особых экономических зон (ОЭЗ), которыми она управляет, позволит осуществлять непрерывный контроль за использованием средств. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в Минэкономразвития России.

Ранее министерство предложило субсидировать из федерального бюджета часть расходов КСК на эксплуатацию, ремонт и содержание объектов инфраструктуры особых зон. Соответствующий проект постановления правительства РФ был опубликован 17 июня на портале проектов нормативных правовых актов.

"Это будет способствовать полноценному функционированию ОЭЗ и позволит осуществлять непрерывный контроль за расходованием средств, а также строго регламентировать порядок их расходования", - сказали в МЭР.

Аналогичный порядок предоставления бюджетных средств с 2015 года применяется при господдержке Корпорации развития Дальнего Востока.

Компания "Курорты Северного Кавказа" занимается строительством объектов инфраструктуры ОЭЗ, таких как Архыз, Эльбрус, Ведучи и Мамисон, за счет средств федерального бюджета. При этом в министерстве подчеркнули, что в настоящее время созданные курорты не достигли своей окупаемости, так как находятся в стадии создания. До внесения изменений в нормативные акты КСК имела возможность покрывать расходы на содержание компании и объектов инфраструктуры за счет средств, предоставляемых на строительство объектов ОЭЗ. "Данные расходы характеризовались низкой эффективностью и в ряде случаев были признаны необоснованными", - пояснили в Минэкономразвития.

Акционерное общество "Курорты Северного Кавказа" было создано в 2010 году для управления проектом создания туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе. Проект предусматривает строительство новых горнолыжных курортов мирового класса: Архыз (Карачаево-Черкесия), Ведучи (Чечня), Эльбрус (Кабардино-Балкария), Матлас (Дагестан), Цори и Армхи (Ингушетия), а также пляжных курортов на Каспийском побережье (Дагестан).