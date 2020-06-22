Госпиталь для ветеранов войн в Петербурге заподозрили в нарушении закона при закупке СИЗ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Санкт-Петербургу возбудило дело в отношении городского Госпиталя для ветеранов войн из-за нарушения антимонопольного законодательства при закупке средств индивидуальной защиты (СИЗ). Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе управления.

"УФАС по Санкт-Петербургу выявило в действиях Госпиталя для ветеранов войн при заключении контракта с ООО "Рэд Стар" на поставку средств индивидуальной защиты на сумму, превышающую 1 млрд рублей, признаки нарушения закона. В отношении медучреждения возбуждено антимонопольное дело", - сказала собеседница агентства.