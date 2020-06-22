Каршеринг возобновил работу в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Сервисы каршеринга "Яндекс.Драйв", "Делимобиль" и "YouDrive" возобновили работу в Санкт-Петербурге. Ограничения ввели 13 апреля из-за пандемии коронавируса.

"Яндекс.Драйв" возобновил работу в прежнем режиме как в Санкт-Петербурге, так и в Ленинградской области с проведением регулярной дезинфекции автомобилей. "Машины всех категорий находятся на парковках города и доступны для бронирования. Мы вернули все тарифы - машину можно взять и для краткосрочной аренды, и на несколько часов или даже дней", - рассказали ТАСС в понедельник в пресс-службе компании.

Компания "Делимобиль" также вернулась к работе в Санкт-Петербурге. В сервисе решили нарастить автопарк в городе и Ленобласти на 86%. "Согласно нашим данным, за первые дни работы (16-19 июня) [в Ленинградской области] продолжительность средней поездки на одном автомобиле выросла на 22%, поэтому мы решили вывести дополнительный автопарк в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Во время пользования автомобилем полностью соблюдается социальная дистанция, а мы применяем все меры дезинфекции", - сообщила пресс-служба организации со ссылкой на заявление генерального директора "Делимобиля" Николая Козака

В Санкт-Петербурге к стандартному режиму функционирования вернулся и сервис компании "YouDrive". "Наши машины постепенно появляются на карте, и их снова можно брать в поминутную аренду. Мы продолжаем тщательно дезинфицировать автомобили и пополнять запасы масок в машинах", - сказали агентству в организации, выразив надежду на быстрое восстановление спроса в городе.