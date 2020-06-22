Три авиакомпании подали заявки на субсидии за вывоз россиян из-за рубежа

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. "Аэрофлот", "Уральские авиалинии" и S7 подали заявки в Росавиацию на получение субсидий за вывоз россиян из-за рубежа, говорится в сообщении Росавиации.

"Росавиация получила первые заявки отечественных авиакомпаний на предоставление из федерального бюджета субсидий на возмещение затрат, понесенных при вывозе россиян из иностранных государств. Заявки подали авиакомпании "Аэрофлот", S7 и "Уральские авиалинии". Объем предполагаемых субсидий составляет 28,34 млн рублей", - сообщает агентство.

Всего в программе вывозных рейсов участие приняли 12 российских авиакомпаний, напомнили в Росавиации. "Из них основной объем авиаперевозок выполнен авиакомпаниями "Аэрофлот", "Россия", "Аврора", "Сибирь", "Уральские авиалинии" и Azur Air", - отмечают в Росавиации.

Вывозные рейсы из 12 зарубежных городов запланированы до конца июня, говорится в сообщении Росавиации. Всего за время программы вывозных рейсов - с конца марта - в РФ было возвращено более 200 тыс. человек.

"По данным рабочей группы Росавиации, координирующей возвращение соотечественников из-за границы, с 20 марта по 21 июня на территорию Российской Федерации вернулись более 202 тыс. россиян. За три недели июня в РФ доставили более 11,6 тыс. человек, - отмечается в сообщении Росавиации. - До конца июня в него [в график вывозных рейсов] включены рейсы из Душанбе, Пхукета, Бангкока, Ташкента, Еревана, Тегерана, Гонконга, Барселоны, Парижа, Бишкека, Оша и Нью-Йорка".

Россия закрыла международное авиасообщение 27 марта на фоне пандемии коронавируса. Сейчас выполняются только вывозные, грузовые и почтовые рейсы. В мае правительство РФ выделило 900 млн рублей на оказание помощи россиянам, находящимся за рубежом во время пандемии.

В апреле правительство РФ утвердило правила предоставления соответствующих субсидий. Перевозчикам, в основном, будут возмещены затраты на полное обслуживание рейса, включая авиатопливо, горюче-смазочные материалы, аэропортовое и аэронавигационное обслуживание, а также оплату труда летного и технического персонала.