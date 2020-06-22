Минэнерго и Ростехнадзор анализируют требования к хранению топлива на электростанциях

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Минэнерго России и Ростехнадзор приступили к анализу требований нормативных правовых актов в части условий хранения топлива на электростанциях для разработки и внесения изменений, необходимых для недопущения ситуаций с загрязнением почвы и водных ресурсов. Об этом говорится в сообщении министерства.

Также Минэнерго России поручило энергокомпаниям, имеющим резервуары хранения топлива, оперативно провести дополнительный анализ рисков разливов нефтепродуктов и реализовать ряд мероприятий по их снижению, отмечается в сообщении.

ЧП с разливом топлива

21 июня в Среднеколымском улусе на дизельной электростанции села Аргахтах (производственное подразделение филиала "Среднеколымский РЭС" АО "Сахаэнерго") была обнаружена утечка из топливной емкости.

По предварительной информации, в почву вытекло около 3,5 куб. м дизельного топлива, по результатам визуального осмотра выяснилось, что дизтопливо через грунт просачивается в реку Алазея. Ликвидация последствий реализуется с привлечением профессиональной спасательной организации. Ликвидация последствий реализуется с привлечением профессиональной спасательной организации, ход работ по ликвидации последствий находится на особом контроле Минэнерго России и правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения до полного завершения работ.

Ранее, 29 мая, на территории ТЭЦ-3 "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК, "дочка" "Норникеля") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 21 тыс. т нефтепродуктов на 180 тыс. кв. м грунта, а также попало в водные объекты, что повлекло загрязнение и причинение вреда окружающей среде. К ликвидации последствий ЧП были привлечены 630 специалистов Морской спасательной службы, МЧС, компаний "Норникель", "Газпром нефть" и "Транснефть-Сибирь", а также порядка 278 единиц техники.