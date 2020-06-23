Японский суперкомпьютер "Фугаку" признан самым быстрым в мире

ТОКИО, 23 июня. /ТАСС/. Японский суперкомпьютер "Фугаку" из государственного Института естественных наук (Рикэн) признан самым быстрым в мире. Как сообщило во вторник информационное агентство Kyodo, об этом заявили эксперты международного проекта "Топ-500", которые определяют наиболее мощные суперкомпьютеры на планете.

"Фугаку" занял также первое место в трех других категориях, продемонстрировав лучшие показатели при использовании в промышленности, в сфере искусственного интеллекта и при анализе больших цифр.

Этот суперкомпьютер создан электротехнической корпорацией Fujitsu совместно с экспертами Рикэн. Он способен совершать более 415 квадриллионов вычислений в секунду. Это примерно в 2,8 раза превышает скорость суперкомпьютера Summit из Национальной лаборатории США в Ок-Ридже (штат Теннесси). Он занимал первое место в этом рейтинге с ноября 2019 года. На третьем месте также находится американский суперкомпьютер, а четвертую и пятую строчки занимают машины из Китая.

"Фугаку" был в мае доставлен в Центр компьютерных исследований института Рикэн в городе Кобе. Ожидается, что на полную мощность он заработает с апреля 2021 года. Пока "Фугаку" используется лишь частично, в том числе для разработок, связанных с созданием различных препаратов против нового коронавируса.