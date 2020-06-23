Из Хабаровска открыли рейсы в Сочи и Симферополь

ХАБАРОВСК, 23 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Россия" открыла новые рейсы из Хабаровска в Сочи и Симферополь, сообщила пресс-служба хабаровского аэропорта во вторник.

Повышение транспортной доступности территорий является одной из задач, которую президент РФ Владимир Путин поставил перед главами дальневосточных регионов.

"Авиакомпания "Россия" начинает выполнение рейсов по маршрутам Хабаровск - Сочи и Хабаровск - Симферополь. По сочинскому направлению полеты запланированы два раза в неделю - по вторникам и пятницам, в столицу Республики Крым один раз в неделю - по воскресеньям", - говорится в сообщении. Рейсы начнут выполнять в июле из аэропорта Хабаровск и обратно на воздушном судне Boeing 747 с компоновкой в 522 кресла. Время в пути составит около восьми часов. Ранее в 2013 году в Сочи из Хабаровска несколько месяцев летала компания "Трансаэро". В Симферополь выполняла рейсы авиакомпания "Северный ветер", это было в 2018 году также только в сезон. Жители Хабаровского края обычно добираются до этих городов через Москву.

"Россия" реализует новую полетную программу совместно с туроператором "Библио-Глобус", который уже открыл продажу билетов. "В условиях пандемии коронавирусной инфекции и закрытия границ российские курорты стали пользоваться большим спросом со стороны жителей страны. В связи с чем представители администрации АО "Хабаровский аэропорт" проработали с перевозчиками вопрос открытия рейсов из Хабаровска на Черноморское побережье", - отмечается в сообщении.

Пляжный сезон на побережье Сочи и Крыма длится с мая по октябрь, его пик приходится на июль и август, когда температура воды достигает максимальных отметок в плюс 21-25 градусов. С конца июня - начала июля для жителей и гостей Сочи и Крыма снимаются большинство ограничений, связанных с пандемией, открываются рестораны и кафе, санатории и отели начинают принимать туристов.

АО "Хабаровский аэропорт" - главный оператор по наземной деятельности в международном аэропорту Хабаровск (Новый). Международный аэропорт Хабаровск - крупный аэропорт Дальнего Востока, ежегодно обслуживающий более 2 млн пассажиров. Сейчас в аэропорту выполняются рейсы в Москву, Красноярск, Иркутск, Новосибирск, города Дальнего Востока.