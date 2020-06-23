Первую очередь крупнейшей в России шахты "Инаглинская" планируют запустить до конца лета

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. График строительства крупнейшей в России шахты "Инаглинская" в Якутии сдвигается на несколько месяцев из-за ограничений, связанных с пандемией. Изначально запуск первой очереди проекта был запланирован на май, теперь предполагается запустить ее до конца лета, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе угледобывающей компании "Колмар", которая строит шахту и обогатительную фабрику.

"В Нерюнгринском районе Якутии на ГОК "Инаглинский" близится к завершению масштабное строительство шахты "Инаглинская" и обогатительной фабрики "Инаглинская-2" мощностью 12 млн тонн угля в год. Запуск первой очереди на 6 млн тонн планируется в ближайшие месяцы", - сообщили в пресс-службе компании. Там уточнили, что сейчас предполагается провести запуск до конца лета.

Отмечается, что на сегодняшний день готовность производственных объектов составляет 90%. Ранее компания предупреждала о трудностях, которые возникли из-за ограничений на въезд, введенных в связи с распространением коронавируса. "Колмар" необходимо было заместить около 80 граждан Китая, которые не смогли участвовать в проекте. При этом требовались узкопрофильные специалисты.

На новой обогатительной фабрике "Инаглинская-2" планируется обогащение дефицитных марок угля, которые являются ценным технологическим сырьем для черной металлургии. Угольный концентрат будет реализован на внутреннем рынке России, а также в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

Угледобывающая компания "Колмар" является якорным резидентом территории опережающего развития "Южная Якутия", владеет Инаглинским и Денисовским горно-обогатительными комплексами в Нерюнгринском районе Якутии. Балансовые запасы компании превышают 1 млрд тонн угля.