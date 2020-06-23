Глава Wildberries заявила, что ретейлер стремится стать лидером рынка e-commerce в Европе

"В 2020-м вышли в Европу. Начали с Польши, в мае открыли продажи в Словакии. Попробуем потягаться с коллегами из ЕС, - отметила она. - Рынок наш высококонкурентный, останавливаться нельзя. Хотим, конечно, стать номер один е-commerce в Европе".

При этом Бакальчук отметила, что Wildberries не сравнивает себя с крупнейшими платформами электронной коммерции - Amazon и Alibaba. "Не сравниваем. Это разные компании. Каждая вносит свой вклад в развитие рынка", - отметила основательница российского крупнейшего ретейлера.

По словам Бакальчук, интернет-площадка хочет и готова оказывать экспортную поддержку малому и среднему бизнесу, "чтобы соотечественники сами начали делать достойные вещи". "Период для предпринимателей, да и не только для них, трудный, спору нет, но народ потихоньку адаптируется к ситуации, ищет и находит варианты. С одной стороны, выросли курсы валют, но с другой, товары, произведенные в нашей стране, стали более конкурентоспособны в той же Европе. В этом видим окно роста. И люди охотнее идут на то, чтобы открывать свое дело", - отметила она.

"Мечтаю дожить до времени, когда значительная доля ВВП будет формироваться не за счет нефти и газа, а благодаря развитию малого и среднего бизнеса, росту реального производства, включая легкую промышленность", - резюмировала Бакальчук.

Онлайн-ретейлер работает в семи странах: России, Словакии, Польше, Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии. Оборот Wildberries в 2019 году вырос на 88% и достиг 223,5 млрд рублей. В планах компании в 2020 году выйти на рынки еще 10 стран. Четвертый год подряд Wildberries становится крупнейшим интернет-магазином России по объему онлайн-продаж, согласно данным аналитического агентства Data Insight.

Про инвесторов, банки и рейтинги Forbes

"Точно не хочу, чтобы моя фамилия становилась брендом", - заявила ТАСС Бакальчук. Она также сообщила, что не видит смысла в выходе компании на IPO (выход на биржу и первое публичное размещение акций - прим. ТАСС). По ее словам, впервые крупный инвестиционный фонд проявил интерес к Wildberries и предложил выкупить долю в ретейлере в 2010 году. На это предложение Wildberries ответил отказом, поскольку хотел развиваться собственными силами, рассказала Бакальчук.

Предприниматель напомнила, что в прошлом году Wildberries вошла в рейтинг самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes и была названа компанией-"единорогом". Во всем мире, отметила Бакальчук, топ списка Forbes - мерило успеха в сфере бизнеса, но в России к этому рейтингу относятся "не очень позитивно". Возможно, россияне не готовы поверить, что предприниматель или компания сами обеспечили свой успех.

"Некоторое время назад мне даже предлагали поучаствовать в дискуссии, не стоит ли, как сейчас модно, обнулить список, составить новый из настоящих self-made, чтобы можно было ими гордиться. Не знаю, реально ли такое в принципе, поверят ли люди. Пока этого точно нет. Замечаю и на себе, на том, какая реакция сейчас и что было в прошлом году, когда Wildberries назвали компанией-"единорогом". Термин unicorns применяют к стартапам, которые смогли за короткое время при помощи венчурных инвесторов поднять миллиард долларов, довести капитализацию до этой суммы. Но мы ничего не поднимали, мы заработали. Wildberries - не про продажу акций", - отметила она.

Миллиардной оценке компании и попаданию в рейтинг в 2019 году предшествовало 15 лет работы на собственные и заемные средства. Как отметила в интервью ТАСС Бакальчук, деньгами "на раскрутку" ретейлеру никто не помогал, а единственным крупным вложением стали 3-4 млн рублей, вырученные от продажи в 2006 году партнеру Владислава Бакальчука доли в их совместном бизнесе.

"Конечно, без заемных средств жить нельзя <...>. Сотрудничаем с банками, активно пользуемся такими инструментами, как гарантии и краткосрочные займы, следим, чтобы не было сильной закредитованности. Заемные деньги у нас составляют примерно половину месячного оборота, это абсолютно нормальный риск. Ведь открытие новых пунктов самовывоза стоит денег, как и закупка машин, строительство складов. При этом мы не стали брать инвестиционный кредит, банки помогают, что называется, закрывать операционные расходы. Можно сказать, мы живем и работаем только за счет своих денег. У нас прибыльный бизнес и всегда таким был, не можем себе позволить работать в минус, и это одно из основных слагаемых успеха компании, которыми руководствуемся уже шестнадцатый год кряду", - рассказала Бакальчук.