На платформе Московского инновационного кластера создали первое межотраслевое объединение

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Первое межотраслевое объединение было создано на платформе Московского инновационного кластера (МИК). В состав объединения вошли более 30 технологичных компаний и учреждений, специализирующихся на робототехнике, электронике и IT, сообщается на сайте мэрии Москвы.

"Первым межотраслевым объединением в рамках МИК стал инновационный территориальный кластер "Зеленоград". В его состав вошли 33 научных, образовательных, исследовательских и производственных организации. Вместе они будут работать над проектами в области информационных технологий, электроники и микроэлектроники, медицины и робототехники", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Целью проекта является создание кооперационной модели в сфере микроэлектроники на основе нитридных технологий. Как уточнил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, которого также цитирует пресс-служба мэрии Москвы, результатом пилотного проекта должен стать выпуск современных отечественных образцов электронной техники, способных конкурировать с зарубежными аналогами.

Он также пояснил, что для создания высокотехнологичных продуктов часто необходимы усилия нескольких профессиональных коллективов, а формат межотраслевых кластеров сделает более эффективным взаимодействие его участников с городом, облегчит процесс привлечения инвестиций и позволит запускать фундаментальные высокотехнологичные проекты.