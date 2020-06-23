Мерами поддержки бизнеса в Москве воспользовались 36 тыс. предпринимателей

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Меры поддержки бизнеса, утвержденные мэром Москвы Сергеем Собяниным в условиях пандемии, получили 36 тысяч предпринимателей, а фактический объем оказанной им помощи составил почти 25 млрд рублей. Об этом сообщается во вторник на сайте мэрии Москвы.

"Всего помощью воспользовались уже 36 тыс. предпринимателей из наиболее пострадавших отраслей, в которых работают 770 тыс. человек", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Общий объем помощи составил почти 25 млрд рублей, из которых 3,3 млрд были выделены в качестве отсрочки по налогам, 14,6 млрд рублей пошли на отсрочку арендных платежей и платежей по выкупу городского имущества. Такой мерой поддержки воспользовались 3,5 тыс. компаний, а еще 1,4 тыс. предпринимателей отменили свои платежи за аренду городской недвижимости на 1,3 млрд рублей.

Помощь от города получили 3,5 тыс. торговых предприятий, 220 гостиниц и санаторно-курортных организаций, 560 объектов спорта, культуры, развлечений, 250 организаций общественного питания, 340 образовательных и бытовых организаций, а также 3,2 тыс. малых и средних предприятий. Об этом сообщил руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, которого также цитирует пресс-служба мэрии Москвы.

Как уточнил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин, за три с половиной месяца было одобрено более 250 заявок от субъектов малого и среднего бизнеса на субсидии и гранты на общую сумму более 425 млн рублей. "Еще почти полторы тысячи заявок на общую сумму 2,7 млн рублей сейчас находится на рассмотрении", - приводятся его слова на сайте мэрии.

Кроме того, Фурсин напомнил о запущенной весной программе льготного кредитования для малого и среднего бизнеса, по которой из городского бюджета банкам субсидируют до 8% ставки по новым кредитам и до 6% по уже действующим. По этой программе к настоящему моменту предпринимателям были выданы кредиты на сумму более 7 млрд рублей. Еще 15,5 млрд рублей займов одобрено и поступит компаниям в ближайшее время.