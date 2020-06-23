В Ленобласти на средства гранта благоустроят Линдуловскую рощу, основанную Петром I

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Волонтеры экологических организаций на средства президентского гранта приведут в порядок инфраструктуру в природном заказнике "Линдуловская роща", основанном в XVIII веке по указу Петра I для выращивания корабельных лиственниц. Как сообщили во вторник в пресс-службе областной администрации, на территории старейшей в Европе высаженной лиственной рощи планируется посадить новые деревья и благоустроить муравейники.

"Ленинградское областное отделение Всероссийского общества охраны природы выиграло президентский грант с проектом по обустройству ООПТ "Линдуловская роща". Эковолонтеры посадят саженцы лиственницы, произведут ремонт инфраструктуры экологической тропы, помогут в расчистке захламленных мест и мелиоративных канав, а также примут участие в благоустройстве муравейников, которые являются одной из достопримечательностей заказника", - говорится в сообщении.

Сумма гранта составила 2,65 млн рублей при общей стоимости проекта в 3,56 млн рублей.

Начало Линдуловской роще было положено в 1738 году, когда, согласно изданному ранее указу Петра I о выращивании корабельного леса для верфи в Кронштадте, в этом месте посеяли семена лиственницы, собранные вблизи Архангельска. Высадка новых деревьев повторялась несколько раз и продолжается до сих пор. В Линдуловской роще растут даурская и сибирская лиственницы, лиственница Сукачева, а также сосна, ель, кедр, пихта, дуб, ясень, ильм и ольха. Лиственницы достигают в высоту 40 м, диаметр ствола в среднем составляет 0,5 м, отдельные лиственницы в обхвате достигают 1 м.

В 1856 году в Линдуловской роще был установлен заповедный режим, она имеет статус особо охраняемой природной территории и служит опытно-учебным объектом для лесоводов. С 1990 года Линдуловская лиственная роща входит в состав объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО "Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников". В роще запрещается ловить рыбу и охотиться, разводить костры, собирать грибы, ягоды, декоративные и лекарственные растения. Заказник можно посещать только организованными группами.