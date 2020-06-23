В Минпромторге сообщили о готовности регионов к маркировке лекарств, обуви и табака

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Большинство регионов России готовы к работе с системой маркировки лекарственных препаратов, табачной продукции и обуви. Об этом говорится в сообщении Минпромторга.

С 1 июля в России в силу вступает обязательная маркировка обуви и лекарств, также после этой даты будет запрещена продажа немаркированных сигарет.

"На сегодняшний день 42 региона сообщили о полной готовности значительной части участников оборота и контроля за ситуацией. Остальные рассказали о высокой степени готовности, довели информацию о проводимых оператором и его партнерами мероприятиях среди хозяйствующих субъектов и о наличии проблем не сообщили", - приводятся в сообщении слова статс-секретаря, заместителя министра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова.

По данным Минпромторга, за последнюю неделю число зарегистрированных участников ГИС "Маркировка" по табаку выросло на 3 тыс., до более чем 73,3 тыс., лекарственных препаратов - на 1 тыс., до более 64 тыс. "Что касается обувной продукции, за неделю эмитировано 17 млн кодов маркировки (всего уже более 2 млрд), за неделю зарегистрировано около 800 новых участников. В сумме зарегистрировано более 55 тыс. участников. В плане обувной продукции мы близки к заполнению рынка всеми участниками с точки зрения подключения к маркировке", - отметил чиновник.

Для снятия возникающих вопросов 25 июня будет проведена "прямая линия" по маркировке. В ходе прошедшего селектора Евтухов рекомендовал региональным органам исполнительной власти отдельно довести информацию о "прямой линии" до представителей организаций потребкооперации.

В свою очередь, председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки) Михаил Дубин отметил, что регистрация в системе занимает не более 13 минут, а перепрошивать кассы для маркировки не нужно. "ЦРПТ совместно с партнерами разработаны и продолжают разрабатываться решения в виде мобильных приложений. Например, для организаций, которые работают с лекарствами, предусмотрен максимально простой сервис, который фактически убирает необходимость покупки сканера… Мы сейчас находимся на финальной стадии разработки мобильного приложения для бизнеса, которое позволит с помощью телефона осуществлять большое количество операций в системе", - рассказал он.