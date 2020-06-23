ЦБ прорабатывает возможность безналичных переводов через кассы магазинов

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. ЦБ в целях развития доступности финансовых услуг прорабатывает вопрос о введении сервиса безналичных переводов через кассы торговых точек. Данный сервис будет запущен в рамках проекта по снятию наличных в магазинах в сельской местности, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.

"Проект по снятию наличных на кассах сельских магазинов охватывает 4,2 тыс. точек. Начинали мы всего со ста точек в начале 2019 года. Мы планируем этот проект расширять и на другие операции - на пополнение карт, переводы платежей. И вопросы финансовой доступности всегда будут оставаться в центре нашего внимания", - сказала она.

В мае первый зампред ЦБ Сергей Швецов заявлял, что регулятор рассматривает возможность пополнения банковских карт через кассы магазинов.

Сервис по снятию наличных на кассах магазинов в удаленных и малонаселенных поселениях был запущен в 2019 году. Получить наличные можно до 5 тыс. рублей за одну операцию при условии совершения покупки.