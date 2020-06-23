В Петербурге избрали нового главу городской Контрольно-счетной палаты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Парламент Санкт-Петербурга избрал нового председателя городской Контрольно-счетной палаты (КСП), с 24 июня им станет аудитор КСП Константин Желудков.

"Назначить на должность председателя Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга Константина Желудкова", - сказал председатель законодательного собрания города Вячеслав Макаров на заседании парламента во вторник.

Постановление вступает в силу 24 июня 2020 года. Константин Желудков с 2012 занимал должность аудитора в КСП Санкт-Петербурга. С 2007 года региональный орган внешнего государственного контроля возглавлял Вадим Лопатников.

В 2019 году Контрольно-счетная палата города выявлено 4 527 нарушений, недостатков и рисков по итогам 266 проверок и экспертно-аналитических мероприятий. Общая сумма всех финансовых нарушений составила 66 млрд рублей. Выявлено нецелевое использование бюджетных средств в общей сумме 344,2 млн рублей. Размер неэффективно использованных бюджетных средств и объектов государственной собственности составил 785,2 млн рублей. По итогам рассмотрения отчетов КСП устранено нарушений и недостатков на сумму 79,3 млн рублей. Выполнено работ, оказано услуг, а также обеспечен возврат в бюджеты на общую сумму 12,4 млн рублей.