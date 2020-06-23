Борисов: решение о квотах для импорта при госзакупках будет приниматься по мониторингу

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Решение о квотировании иностранной продукции при госзакупках будут приниматься исходя из мониторинга спроса предприятия и возможностей производства. Об этом вице-премьер Юрий Борисов сообщил во время рассмотрения в Госдуме законопроектов о внесении изменений в законы о контрактной системе и закупках госкомпаний.

"Квоты будут "включаться" именно там, где мы видим наличие возможностей у промышленности. Решения будут приниматься на базе мониторинга спроса и производственных возможностей, организованного на базе двух систем - Единой информационной системы (ЕИС) Минфина и Государственной информационной системы промышленности Минпромторга", - сказал он.

По его словам, совокупная емкость рынка товаров и услуг, которые торгуются по 44-му и 223-му ФЗ составляет почти 30 трлн рублей. "Менее одной трети приходится на российскую продукцию, без учета работ и услуг, остальное - это импорт", - отметил он.

"Необходимость введения механизма квотирования продиктована еще и тем, что существующие инструменты поддержки отечественных производителей - "третий лишний" или преференции по цене - либо не достаточны, либо при желании легко обходятся в конкурсных процедурах", - добавил Борисов.

Ранее Борисов сообщил, что Минпромторг предложил ввести квоту на закупку отечественной продукции при госторгах в размере не менее 50% от их общего объема, но для каждой отрасли этот параметр будет зависеть от конкретных возможностей и конкурентоспособности продукции. На данный момент соответствующий пакет законопроектов внесен в Госдуму.