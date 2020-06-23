Хабаровский край получил 600 млн рублей на реконструкцию двух мостов

ХАБАРОВСК, 23 июня. /ТАСС/. Дополнительные средства в размере 600 млн рублей получил Хабаровский край на реконструкцию двух мостов дороги от Комсомольска-на-Амуре до Чегдомына. Об этом сообщается на сайте регионального правительства во вторник.

Накануне Минвостокразвития РФ сообщило, что дополнительные средства на досрочный ремонт и строительство дорог и мостов в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" получат семь регионов Дальнего Востока, суммарно им будет выделено 8,5 млрд рублей.

"Правительство РФ выделило Хабаровскому краю из резервного фонда 600 млн рублей. Деньги пойдут на реконструкцию мостовых переходов через р. Герби и р. Аякит. Объекты расположены на трассе Комсомольск-на-Амуре - Березовый - Амгунь - Могды - Чегдомын", - говорится в сообщении.

Со ссылкой на и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства края Максима Прохорова сообщается, что на 2020 год для ремонта этих мостов предусматривалось 200 млн рублей, однако для всего объема работ средств требовалось намного больше. "Поэтому краевым министерством транспорта и дорожного хозяйства прорабатывался вопрос по увеличению объема бюджетных ассигнований из федерального бюджета совместно с Министерством транспорта РФ и Федеральным дорожным агентством. В итоге правительство России одобрило выделение дополнительных средств", - приводятся в сообщении слова Прохорова.

Реконструкцию мостов проведут в сентябре 2021 года. Трасса Комсомольск-на-Амуре - Березовый - Амгунь - Могды - Чегдомын входит в опорную сеть автомобильных дорог в Хабаровском крае. Дорога соединяет 17 населенных пунктов, а также обеспечивает выход Верхнебуреинского, Солнечного, им. Полины Осипенко районов на общую сеть дорог. Общая протяженность мостовых переходов на трассе составляет более 9 км.

Ранее сообщалось, что правительство планирует на год ускорить строительные работы в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", то есть завершить запланированные проекты уже в 2023 году. Российские регионы получат дополнительное финансирование из заложенных на будущие годы средств, если с опережением будут строить и ремонтировать дороги в 2020 году по нацпроекту.