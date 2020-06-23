Посевная кампания в Татарстане обошлась в 25 млрд рублей

КАЗАНЬ, 23 июня. /ТАСС/. Затраты на посевную кампанию в 2020 году в Татарстане составили около 25 млрд рублей. Об этом журналистам во вторник сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров.

"Сегодня посевная кампания обошлась где-то порядка 25 млрд рублей. Большой объем работы выполнен - и по приобретению удобрений, и по приобретению техники, дизельного топлива", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

По его словам, примерно 5% всех засеянных площадей застраховано на сумму 3 млрд рублей - это примерно 150 тыс. га. Общая посевная площадь превысила 2,8 млн га, при этом площадь ярового сева составила 1,8 млн га.

В рамках посевной кампании сельхозпроизводители через Росагролизинг приобрели 528 единиц техники на сумму около 2 млрд рублей. До конца года для фермеров работает программа, по которой технику можно получить без первоначального взноса и с отсрочкой платежей на один год. По этой программе от хозяйств по Республике Татарстан подано 485 заявок на сумму 5 млрд рублей.