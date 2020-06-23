Эксперты: россияне перешли на потребление более дешевого хлеба под влиянием пандемии

ВЛАДИМИР, 23 июня. /ТАСС/. Экономические последствия пандемии коронавируса изменили предпочтения россиян в сторону более дешевого хлеба. Об этом во вторник в ходе форума, посвященного развитию хлебопечения, в режиме видеосвязи сообщил исполнительный директор ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков.

"Получается трансформация - переход в более дешевый сегмент при сохранении самого маржинального высшего сегмента, то есть можно сказать, что перераспределяется средний сегмент в сторону более низкой платежеспособности населения, и я думаю, что этот тренд пока что, к сожалению, будет сохраняться", - сказал он.

По словам эксперта, сейчас на рынке будут востребованы направления функционального питания из растительного сырья, а также благоприятное время для вывода новых продуктов. Мнение о том, что на фоне сокращения товаров среднего класса на прилавках увеличится доля хлеба эконом-сегмента также высказала руководитель ассоциации независимых директоров Лидия Макшейн.

"Хлебопеки понимают, что цены на продукцию поднимать нельзя, у населения доходы тоже упали, а у некоторых в малом бизнесе, которые прекратили существовать, они просто закончились, и ситуация не такая простая. Сместился в массовые доступные категории спрос на продукцию, такая тенденция сохраняется в текущем году. Предприятия индустриального хлебопечения будут выпускать в большей степени традиционные сорта продукции, хотя развиваться будет и сегмент замороженных хлебобулочных изделий, потому что в период пандемии мы видели на других товарах пищевой продукции - заморозка пошла", - добавила ректор Санкт-Петербургского института управления и пищевых технологий, член экспертного совета комитета Госдумы РФ по аграрным вопросам и научно-технического комитета Минсельхоза России Ольга Пономарева.

Она уточнила, что в марте 2020 года совокупный рыночный рост цен на пшеницу составил 12-15%, на рожь - 20% и продолжается до сих пор, так же, как стоимость другого сырья и упаковки. Кроме того, в условиях пандемии вдвое выросли расходы на санитарную защиту работников предприятий.

"В связи с коронавирусом прогнозируется изменение привычного образа жизни и повышение спроса на продукты здорового питания. В краткосрочной перспективе реальная стоимость продуктов питания, относящихся к категории ЗОЖ, будет повышаться. Производство органической продукции тоже будет иметь место в своем развитии", - добавила она.

О форуме

Форум "Рынок индустриального хлебопечения: основные факторы развития, новые тенденции в работе хлебопекарных предприятий", организованный на площадке Владимирского комбината, объединил экспертов отрасли для обсуждения проблем, которые стоят перед индустриальными хлебопекарными предприятиями России после выхода из периода пандемии. В мероприятии приняли участие руководители органов исполнительной власти Владимирской области, отраслевых союзов и ассоциаций, крупных хлебопекарных предприятий, банковского сектора, ученые.