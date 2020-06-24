ЦБ Бразилии запретил Visa и Mastercard проводить платежи в WhatsApp

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 24 июня. /ТАСС/. Бразильский Центробанк запретил операторам платежных систем Visa и Mastercard проводить платежные операции с использованием приложения мессенджера WhatsApp. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник вечером на сайте регулятора.

"ЦБ в своем решении руководствуется необходимостью сохранения адекватной конкурентной среды, которая обеспечивала бы непрерывное, оперативное, безопасное, транспарентное, доступное и открытое функционирование системы платежей", - пояснил регулятор. Как уточняется, в соответствии с предписанием Visa и Mastercard должны отложить начало использования функции платежей в приложении WhatsApp или незамедлительно прекратить его использование для этих целей.

Регулятор намерен провести оценку возможных рисков для работы национальной платежной системы (SPB) и проверить соблюдение принципов и норм действующего законодательства. "Возможное начало и дальнейшее проведение операций без предварительного анализа со стороны регулятора может привести к непоправимому урону SPB в том, что касается вопросов конкуренции, эффективности и обеспечения сохранности данных", - уточняют в ЦБ.

Нарушителям грозит штраф, сумма которого не называется, а также привлечение к административной ответственности.

На прошлой неделе было объявлено о запуске в Бразилии сервиса электронных платежей внутри мобильного приложения для обмена сообщениями.