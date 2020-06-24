Reuters: Volkswagen рассматривает возможность приобретения прокатной компании Europcar

ТАСС, 24 июня. Германский автоконцерн Volkswagen ведет переговоры о возможном приобретении компании по прокату автомобилей Europcar Mobility Group. Как во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, ожидается, что данная сделка позволит производителю заработать на уже изготовленных автомобилях.

Как утверждают источники агентства, Volkswagen выразил заинтересованность в потенциальной покупке прокатной компании и в проведении комплексной проверки и оценки актива. При этом, отмечает агентство, обсуждение сделки несет предварительный характер, текущий этап далек от фактического достижения договора, учитывая переживаемые Europcar финансовые тяготы из-за пандемии.

По сведениям агентства, рыночная капитализация Europcar на данный момент составляет €390 млн ($441 млн), при этом сумма чистой задолженности по состоянию на конец марта достигла более чем €1 млрд ($1,1 млрд). Отмечается, что интерес в отношении арендной компании также выразил ряд частных инвестиционных компаний, в числе которых Apollo Global Management Inc, занимающаяся управлением активами.

Volkswagen продала Europcar в 2006 году. Новая сделка позволит автоконцерну вернуть прокатную компанию, приобретая ее с существенной скидкой в сравнении с суммой в €3,32 млрд ($3,7 млрд), за которую она была продана.

Компания Europcar работает на российском рынке проката автомобилей с апреля 2018 года.