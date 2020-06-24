На Хайнане внедрили систему электронных билетов для пассажирских железнодорожных перевозок

Начиная с 20 июня система электронных билетов, которая ранее работала в ограниченном режиме на высокоскоростных линиях и железнодорожных маршрутах в пределах определенных населенных пунктов, заработала в общей сложности на 1,3 тыс. станций и включает теперь также поезда, двигающиеся с обычной скоростью, сообщает ресурс со ссылкой на компанию Китайские железные дороги.

Новая система позволяет теперь приобретать билеты с использованием различных каналов, включая интернет-ресурсы, кассы продаж на станциях, а также автоматизированные терминалы. Значительно упрощается в связи с этим процедура посадки на поезд и выхода со станции. Для этого гражданам Китая теперь необходимо иметь при себе только удостоверение личности. Возврат билетов теперь также осуществляется в режиме онлайн.

Тестирование системы электронных билетов в провинции на высокоскоростных железнодорожных линиях было начато в ноябре 2018 года.

Китай обладает самой разветвленной и масштабной в мире сетью высокоскоростных железнодорожных магистралей. К концу 2019 года их общая протяженность составила около 35 тыс. км. Согласно прогнозу, к 2025 году этот показатель достигнет 38 тыс. км. Общая же протяженность всех эксплуатирующихся в КНР железнодорожных магистралей к концу 2019 года достигла 139 тыс. км.